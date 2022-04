Final Fantasy 16 è quasi pronto, si trova nelle 'fasi finali di sviluppo'

Final Fantasy 16 si sta avvicinando alle sue fasi finali di sviluppo, ha affermato Naoki Yoshida, il produttore del gioco che sta anche guidando gli sforzi su Final Fantasy 14, il popolare MMORPG che è rinato con il suo aiuto.

In una recente intervista per una rivista offerta nei negozi Uniqlo in Giappone, Yoshida parla della serie Final Fantasy, che avrà una linea di abbigliamento in questi negozi, ma parla anche del futuro e di questo tanto atteso 16° capitolo. In breve, Yoshida ha affermato che "lo sviluppo dell'ultimo titolo, Final Fantasy 16, è nelle sue fasi finali".

"Final Fantasy 16 cerca di integrare la storia e l'esperienza di gioco in un gioco per giocatore singolo. A differenza dell'online, che prevede più giocatori contemporaneamente, Final Fantasy 16 si concentra sull'individuo. Questo rende la storia più coinvolgente. È una storia molto ricca" si legge nell'intervista.

"Da adulto, ho imparato a conoscere la società e mi sono detto: 'La realtà non è facile come in un videogioco'. Spero che coloro che hanno giocato a Final Fantasy ricordino quanto fosse eccitante la loro passione per i videogiochi in quel momento".

Sempre Naoki Yoshida ha dichiarato di essere già al lavoro sulla prossima espansione Final Fantasy XIV.

Fonte: VGC