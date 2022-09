GTA 6, l’enorme e clamoroso leak confermato da Jason Schreier!

Noi avevamo pochi dubbi, quando abbiamo riportato qui la notizia dell’enorme leak del quale è stata vittima Rockstar Games ed il suo futuro gioco GTA 6, eravamo quasi certi che il materiale mostrato fosse reale, in quanto presentava troppi elementi visibili solo in programmi di sviluppo di un certo livello, oltre alla stessa metodologia che si vede applicare nel testare il gioco.

A confermare quanto da noi scritto nella news arriva niente popò di meno che il giornalista Jason Schreier che tramite il suo account twitter conferma la veridicità del leak, conferma che ha ricevuto tramite i suoi canali interni alla Rockstar.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games