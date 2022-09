GTA 6 e il gigantesco leak: Take-Two perde $510 milioni in borsa

Take-Two Interactive ha perso oltre mezzo miliardo di dollari del suo capitale di mercato dopo le enormi fughe di notizie su GTA 6 avvenute nel fine settimana.

Come ormai saprete, un attacco hacker ha diffuso in rete numerose informazioni e video sul prossimo GTA, e molti giocatori sono andati alla ricerca di questi filmati di gameplay dietro le quinte.

Sebbene i filmati mostrati fossero tutti in fase di sviluppo, si è trattato del primo assaggio dell'attesissimo titolo dall'uscita di Grand Theft Auto V nel 2013. Anche se le immagini emerse hanno mostrato un gioco ancora in fase di sviluppo, i consensi sono stati per lo più contrastanti.

Il prezzo delle azioni di Take-Two Interactive ha registrato una perdita del 2,5% all'apertura del Nasdaq di ieri, dall'ultima chiusura del 16 settembre 2022. Questo equivale a una perdita di 510 milioni di dollari di valutazione della società.

Nonostante le perdite, il vero costo della fuga di notizie non è ancora del tutto chiaro.

Non solo "teapotuberhacker", il nome utente dell'hacker, ha condiviso le fughe di notizie. Secondo quanto riferito, l'hacker sarebbe anche in possesso del codice sorgente di GTA VI. Il codice sorgente potrebbe rendere più facile l'hacking e il cheating quando il gioco sarà lancato nella versione finale.

È improbabile che la serie GTA, così come la stessa Take-Two Interactive, subiscano perdite a lungo termine.

La community sembra in qualche modo rincuorata dal fatto che GTA 6 sia così avanti nello sviluppo, e la speranza è che gli eventi del fine settimana non causino troppe interruzioni nello sviluppo o nei programmi di lancio.

Dopo aver riportato un calo degli utili fiscali per il primo trimestre del 2022, Take-Two Interactive ha registrato un calo del 30% nel prezzo delle azioni a maggio. Pur risalendo, il titolo non ha raggiunto le stesse vette dell'inizio del 2022.

La serie Grand Theft Auto è un grande successo, e GTA V ha fruttato a Take-Two Interactive profitti per 6 miliardi di dollari.

Fonte: Gamingintel.