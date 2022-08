GTA 6 vedrà un reveal molto presto con caccia agli UFO su GTA Online?

Rockstar sta ancora mantenendo la bocca cucita per quanto riguarda Grand Theft Auto 6, ma ciò non ha impedito la fuga di dettagli sul gioco. Secondo quanto riportato in tutto questo tempo il gioco sarà ambientato a Vice City e presenterà un duo in stile Bonnie & Clyde come personaggi principali. Ulteriori indiscrezioni suggeriscono che il titolo punta al fotorealismo e conterrà nuovissimi DLC per giocatore singolo. Ora però ci sono nuovi dettagli che indicherebbero un reveal del gioco.

L'anno scorso, un fan ha portato alla luce quello che sembrava essere un easter egg di GTA 6 nell'edizione definitiva di Grand Theft Auto: San Andreas. Al Lil Probe Inn, c'è un muro di foto di avvistamento UFO. La maggior parte di questi è stata scattata in luoghi noti di GTA e persino di Red Dead Redemption 2, ma c'era una casa che era totalmente sconosciuta ai fan, quindi molti hanno naturalmente pensato che fosse un teaser di GTA 6.

I fan sospettavano che la casa potesse trovarsi a Vice City, e ora sembra che Vice City possa davvero essere l'ambientazione di GTA 6, ma qui la trama si infittisce. L'insider di GTA Tez2 ha stuzzicato che Rockstar stia pianificando che gli UFO invadano GTA Online 16 giorni prima di Halloween, lasciando intendere che tutto questo sia collegato allo screenshot pubblicato lo scorso anno.

The inspiration for the house in our #GTATrilogy mystery hunt has possibly been discovered... in Boca Raton, Palm Beach County, Florida. The similarities are pretty uncanny!



Credit to igrobar & @weazelintel



Discussion source: https://t.co/28ikbfx4Hf https://t.co/gpyza0KuDw pic.twitter.com/IGOXtYwIsZ — Kirsty 🐱 (@kirstycloud) November 18, 2021

Come scritto sul forum di GTA Tez2 ha affermato: "16 giorni prima di Halloween, Rockstar inizierà a presentare gli UFO all'interno di GTA Online. Il 23 ottobre apparirà l'UFO invisibile al posto del normale modello UFO. Un anno fa, abbiamo avuto questa interessante caccia al mistero", collegandosi a una foto della suddetta casa. Insomma, l'insider pensa che Rockstar utilizzerà il mistero della casa degli UFO per fare finalmente una rivelazione relativa a GTA 6.

Fonte: GTA Forum e Dexerto