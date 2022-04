Hello Games sta sviluppando un videogioco ambizioso come No Man's Sky

No Man's Sky è la rappresentazione in salsa videoludica della fenice, dopo un lancio disastroso e grandi polemiche, contornate dalla "sparizione" di Sean Murray dalle scene. Oggi il lavoro di Hello Games è di tutt'altra pasta, grazie ai continui aggiornamenti che hanno reso questo ambizioso progetto davvero desiderabile.

Di acqua sotto i ponti ne è dunque passata, ma oggi siamo qui a parlare del futuro. Intervistato da IGN, Sean Murray ha dichiarato che il team è al lavoro su qualcosa di estremamente ambizioso, tanto che 1000 persone non basterebbero a svilupparlo. Non è il sequel di No Man's Sky, ma come importanza siamo lì.

Tutto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma nonostante i lavori sul nuovo progetto è stato promesso che i futuri aggiornamenti al titolo attuale non verranno compromessi, rispettando tutte le scadenze. Infine, la notizia più importante: Murray ha capito come si annunciano i giochi, per cui non sapremo nulla sul nuovo progetto almeno sino quando non ci sarà qualcosa di concreto da mostrare. Fonte: IGN