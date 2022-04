Hello Games dopo No Man's Sky: il nuovo ambizioso progetto 'sembra impossibile' per un team di 1.000 sviluppatori

Hello Games sta lavorando al suo prossimo titolo e sembra che sarà una vera impresa da realizzare per lo studio.

Sean Murray, boss dello studio e director di No Man's Sky ha parlato con IGN dicendo: "da un po' di tempo stiamo lavorando a qualcosa di piuttosto ambizioso. È un piccolo team, ma ci piace così. Simile a No Man's Sky, è il tipo di progetto che anche se avessimo mille persone che ci lavorano, sembrerebbe comunque impossibile".

Hello Games ha annunciato che sta lavorando a un nuovo progetto nel settembre dello scorso anno, affermando che qualunque esso sia non sarà un sequel di No Man's Sky. Con un altro gioco in sviluppo, Murray ha assicurato ai fan di No Man's Sky che ciò non influirà sulla velocità degli aggiornamenti dei contenuti in corso.

No Man's Sky ha appena lanciato il suo nuovo aggiornamento Outlaws che rinnova il combattimento spaziale oltre a introdurre molte altre nuove aggiunte, inclusi i pirati spaziali. Il titolo di esplorazione sci-fi arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.

Fonte: Gamepur.