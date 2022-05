Metal Gear Solid Remake sembra sempre più vicino

Secondo quanto riferito, un remake di Metal Gear Solid sarebbe in sviluppo. Sfortunatamente, non è emerso nient'altro oltre a questo. Le informazioni provengono da un noto insider e leaker del settore, AccountNGT, a cui è stato recentemente chiesto su Twitter da un follower se arriverà mai un remake di Metal Gear Solid. AccountNGT ha risposto solo con "sì", ma non ha detto chi lo sta realizzando, finanziando o quando potrebbe essere lanciato. E non ha detto nemmeno se Hideo Kojima, il creatore della serie, è coinvolto nel progetto.

Stando ai rumor precedenti, il titolo dovrebbe essere in sviluppo presso Bluepoint, un team specializzato in remake e remaster. In questo caso, diventerebbe un'esclusiva PS5, o almeno un'esclusiva console PS5, poiché il team è di proprietà di Sony. Hideo Kojima potrebbe essere solo un consulente. Il famoso sviluppatore non ha ricucito il suo rapporto con Konami, ma ha un ottimo rapporto con PlayStation.

Metal Gear Solid ha debuttato nel 1998 su PS1. Ha venduto più di sette milioni di copie, moltissime per l'epoca, ed è diventato uno dei migliori giochi per PS1 di tutti i tempi.

Siamo nel mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela. La fonte in questione è affidabile, ma come sempre bisognerà attendere eventuali annunci ufficiali prima di confermare il remake di Metal Gear Solid.

Fonte: Comicbook.