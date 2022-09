Nintendo Switch: Digital Foundry analizza alcuni giochi a bassa risoluzione

Molti giochi Switch utilizzano una risoluzione dinamica per gestire l'azione e la maggior parte di essi fa un buon lavoro nel non scendere troppo in basso a livello prestazionale. Detto questo, ci sono una manciata di giochi Switch che riducono la risoluzione a profondità piuttosto sorprendenti. Quanto in basso vanno alcuni giochi Switch? Il team di Digital Foundry lo ha scoperto in una nuova video analisi.

Nel video, che potete visionare in calce a questa news, Digital Foundry esamina alcuni titoli Switch che utilizzano una quantità estrema di risoluzione dinamica per garantire la continuità del gioco. I risultati non sono belli, ma sono sicuramente necessari per portare avanti il gameplay senza incappare in problemi di prestazione.

I giochi presi in esame sono The Witcher 3 Wild Hunt, DOOM Eternal e Ark Survival Evolved, tutti titoli abbastanza spinti per quanto riguarda la grafica. "Ci stiamo avvicinando alla fine del ciclo di vita di Nintendo Switch e si prevede che un successore arriverà nel 2023, ma il catalogo di giochi sul sistema esistente è impressionante. Tuttavia, far funzionare i giochi di alto livello su un chipset mobile più vecchio è impegnativo - e la risoluzione è spesso subisce un grosso taglio. Quindi quali sono i giochi Switch con la risoluzione più bassa? E la retrocompatibilità Switch 2/Super Switch potrebbe migliorare il catalogo esistente di giochi in termini di qualità dell'immagine e numero di pixel?" si chiede Digital Foundry.

Fonte: Digital Foundry