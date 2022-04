No Man's Sky si aggiorna alla versione 3.88 per sistemare i problemi della nuova espansione Outlaws

No Man's Sky è ormai diventato un lontano parente di quello arrivato per la prima volta sui nostri sistemi, una bozza di un progetto che si è palesato davvero solo negli ultimi anni. Dopo mesi passati nella tempesta, Hello Games si è rimboccate le maniche, configurandosi come una delle più belle storie di riscatto in campo videoludico.

Siamo dunque arrivati a una nuova espansione, Outlaws che finalmente ha aggiunto nuove navi dopo anni dall'uscita del titolo. Ma una nuova espansione porta anche qualche piccolo grattacapo tecnico ed è per questo che No Man's Sky si è aggiornato alla versione 3.88, proprio per ovviare a questi problemi. Questo il changelog:

Risolto un problema che causava l'errata classificazione della tecnologia Sentinel come illegale ai fini del commercio.

Risolto un problema che poteva causare un blocco nella progressione della spedizione Liberazione se i giocatori rifiutavano di parlare completamente con il capitano della prima nave da carico che avevano salvato.

Corretta la caduta dal pavimento quando si lascia la modalità foto mentre si è seduti.

Risolto un problema che causava il disallineamento del reticolo quando si ridimensionava l'HUD.

Risolto un problema che causava lo sfarfallio delle corna di Vy.

Migliorata la visualizzazione dei mantelli.

Risolto un problema visivo sulle rocce bruciate.

Risolto un raro crash legato agli squadroni.

Miglioramenti alla stabilità.

Fonte: No Man's Sky