Returnal arriverà su PlayStation Plus Extra e Housemarque spera in un nuovo pubblico

L'amministratore delegato di Housemarque, Ilari Kuittinen spera che i membri di PS Plus Extra "osino provare" Returnal quando verrà distribuito agli abbonati come parte del lancio del nuovo servizio a giugno.

Dopo che l'esclusiva PS5 ha raccolto premi per il miglior gioco, risultati audio, miglior musica, miglior interprete in un ruolo da protagonista ai BAFTA Game Awards tenutisi recentemente, Kuittinen suggerisce che è questo il bello dei servizi in abbonamento.

"Sony prende alcune decisioni sagge, come finanziare questo gioco. Hanno iniziato a finanziare questo gioco cinque anni fa, hanno fatto un atto di fede". Due mesi dopo l'uscita di Returnal, Sony ha acquisito lo sviluppatore finlandese, rendendolo un membro ufficiale dei PlayStation Studios.

Anche il narrative designer Eevi Korhonen ha parlato di Returnal e di come ha avuto un incredibile impatto all'interno dello studio. "Vogliamo assolutamente continuare a fare di più, penso che abbiamo trovato qualcosa di veramente unico ed eccitante con Returnal. Ma pensiamo ancora che ci sia ancora altro da esplorare".

Fonte: Eurogamer