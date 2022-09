Splatoon 3 rimane in testa nella classifica di vendite in UK

Gfk ha pubblicato gli ultimi dati settimanali relativi alle vendite di software (fisico) nel Regno Unito e Splatoon 3, che ha debuttato in cima alle classifiche britanniche la scorsa settimana, ha mantenuto la sua posizione al primo posto.

Lo sparatutto di Nintendo ha avuto un inizio stellare per quanto riguarda le vendite, avendo debuttato in cima alle classifiche giapponesi e vendendo oltre 3,45 milioni di unità al lancio nella regione.

Tornando alle classifiche del Regno Unito, le due posizioni successive non hanno subito variazioni: Horizon Forbidden West continua a godere di vendite costanti ed è in seconda posizione, mentre Mario Kart 8 Deluxe si posiziona dietro alla n. 3. The Last of Us Part 1, che la scorsa settimana era al quarto posto, è sceso alla posizione n. 10 questa settimana.

La maggior parte dei giochi presenti nella top 10 di questa settimana sono nomi noti in queste classifiche, tra cui Nintendo Switch Sports, Minecraft, Animal Crossing: New Horizons, Grand Theft Auto 5 e Pokemon Legends: Arceus.

Qui sotto l'intera top 10 della settimana conclusasi il 17 settembre.

Splatoon 3 Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Minecraft (Switch) NBA 2K23 Animal Crossing: New Horizons Pokemon Legends: Arceus Grand Theft Auto 5 The Last of Us Part 1

Fonte: Gamingbolt.