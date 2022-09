Splatoon 3, una patch risolverà i problemi dello schermo nero

Splatoon 3 è appena uscito, ma come avevamo scritto in questa news, era già stato infestato dai cheater che erano riusciti a procurarsi una copia in anteprima e che hanno costretto Nintendo ad intervenire con i primi ban ancor prima del lancio ufficiale avvenuto il 9 settembre 2022.

Stando a quanto riportato da Nintendo Everything, la grande N è impegnata in questo momento nello sviluppare una patch che vada a rimuovere alcuni dei problemi riscontrati dai player.

Uno dei tanti è la comparsa di uno schermo nero in occasione del primo avvio del titolo. Nintendo ha fornito una procedura per tamponare la situazione in attesa della patch:

Aprire Splatoon 3 in modalità aereo

Accedere a Splatsville

Abilitare la connessione

Fare accesso alla lobby per trasferire il salvataggio e selezionare la regione del server.



La patch dovrebbe risolvere anche alcune problematiche legate a Salmon Rush, ma non ha al momento una data di uscita. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti su Splatoon 3