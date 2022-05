Square Enix sarebbe in vendita e potrebbe essere acquisita da Sony a breve secondo un rumor

Nella giornata di ieri Square Enix ha venduto Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal a Embracer Group per 300 milioni di dollari. L'acquisizione ha suscitato molto scalpore nell'industria dei videogiochi e molti esperti hanno espresso sorpresa per il fatto che Square Enix fosse disposta a separarsi dagli studi per una cifra relativamente piccola.

Ebbene, se si devono credere alle voci, potrebbe esserci un motivo dietro la vendita poiché Square Enix stessa starebbe cercando un compratore. Jeff Grubb di Venture Beat ha valutato la possibilità, affermando inoltre di aver sentito voci secondo cui PlayStation potrebbe cercare di acquisire Square Enix. Al momento non può confermare nulla di ciò che ha sentito, ma crede che ciò sia possibile visto l'attuale momento del mercato dei videogiochi.

"Ok. L'ho detto mille volte, ma c'è sempre qualcuno che lo sente per la prima volta: non si sente mai abbastanza per riferire acquisizioni con certezza. L'acquisizione di Square Enix da parte di Sony era la grande voce. Ma non posso confermarlo perché non si sa ancora di certo" afferma Grubb.

OK. I've said this a thousand times, but there's always someone who is hearing it for the first time: We never really hear enough to report on acquisitions with any certainty. Sony acquiring Square was the big rumor. But I CANNOT confirm that. And I continue to not know. pic.twitter.com/5ZKJruszCE