Stray ha una mod che vi farà giocare nei panni di Garfield!

Stray è il nuovo adorabile gioco che parla di un gatto che esplora un futuro post-apocalittico pieno di robot, e ora è possibile giocare nei panni di un altro famoso gatto, ovvero Garfield.

Una nuova mod del modder Chris Rubino sostituisce il gatto di Stray con un'interpretazione sorprendentemente credibile del famoso Garfield, con tanto di espressione pigra e guance paffute.

Non è una sorpresa che Garfield sia entrato in Stray, dato che il gattino originale è un soriano arancione proprio come lui, ma altri modder si sono spinti oltre. È possibile aggiungere una strana mod che sostituisce il miagolio di Stray con il suono del protagonista di Heavy Rain Ethan Mars che chiama il figlio perduto. Inoltre, alcuni modder si sono lanciati nella nuova tendenza di far assomigliare il gatto di Stray al proprio gatto di casa.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Stray ha superato God of War ed è diventato il gioco del 2022 con le recensioni utente migliori su Steam.

