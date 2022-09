FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) - I giocatori più veloci

In FIFA la velocità è da sempre un parametro molto importante che può fare la differenza in campo, soprattutto nelle modalità competitive dove i ritmi sono serrati e i giocatori riescono a vincere o perdere per differenze di frazioni di secondo.

Questo non cambia in FIFA 23, e in particolare la velocità dei giocatori è altrettanto importante in FIFA 23 Ultimate Team, la modalità competitiva per eccellenza. Vediamo quindi quali sono le carte giocatori con attributo velocità più alto che sono disponibili dall'inizio.

Mbappè è il giocatore più veloce, ma all'inizio la sua carta avrà un prezzo esorbitante sul mercato trasferimenti. Ne consegue che trovandolo nei pacchetti farete una fortuna, sia che decidiate di utilizzarlo in Weekend League, che se decidiate di venderlo per fare crediti da investire. Ma ci sono tanti altri giocatori molto veloci per ogni posizione e ruolo. Vediamoli insieme.

FIFA 23 - i giocatori più veloci

Non contento di risultare terzo nella classifica di giocatori per overall rating, Kylian Mbappé è anche il giocatore più veloce al lancio in FIFA 23 Ultimate Team.

Ecco la classifica dei giocatori più veloci, con posizione e squadra di appartenenza.

Piazzamento Giocatore Club Ruolo Overall rating Velocità 1 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ST 91 97 2 Adama Traoré Wolverhampton Wanderers RW 79 96 3 Vinicius Jr. Real Madrid LW 86 95 4 James Leeds United RM 77 95 5 Sheraldo Becker 1. FC Union Berlin ST 76 95 6 Gerrit Holdmann VfL Bockhum LW 74 94 7 Iñaki Williams Athletic Club de Bilbao ST 81 94 8 Sebastián Villa Boca Juniors LW 77 94 9 Ismaïla Sarr Watford RM 77 94 10 Kevin Schade SC Freiburg RM 70 94 11 Alex Bangura SC Cambuur LB 69 94 12 Alphonso Davies Bayern München LB 84 94 13 Jeremie Frimpong Bayer 04 Leverkusen RB 80 94 14 Jeremiah St. Juste Sporting CP CB 76 93 15 Theo Hernández Milan LB 85 93 16 Frank Acheampong Shenzhen FC ST 76 93 17 Ruan Orlando City SC RB 67 93 18 Ousmane Dembélé FC Barcelona RW 83 93 19 Hirving Lozano Napoli RW 81 93 20 Noah Okafor RB Salzburg ST 75 93

Acchiappateli tutti e bruciate il prato sotto ai piedi!