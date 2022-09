GTA 6, il gigantesco leak conferma i due protagonisti e i loro nomi

In questi mesi abbiamo parlato dei vari rumor che circondano GTA 6, ma qui ci troviamo di fronte a qualcosa di incredibile. Come riportato nella nostra notizia di ieri, un utente è riuscito ad accedere alla build di GTA 6, filtrando così un gran numero di immagini e gameplay del prossimo gioco, in particolare di tantissimi video (se ne contano circa 90).

Grazie a questa massiccia fuga di notizie, molti dettagli trapelati in passato da Jason Schreier si sono ora rivelati veri, poiché lo stesso giornalista ha commentato che la massiccia fuga di notizie di GTA 6 è reale.

Tra questi leak viene inoltre confermata una cosa: nel gioco ci saranno due personaggi da utilizzare, un maschio e una femmina, come già appurato nei precedenti rumor. L'insider Okami riporta che i loro nomi sono Jason e Lucia e a quanto pare ripercorranno la storia di Bonnie e Clyde.

The female protagonist in GTA 6 is named Lucia according to the leaked gameplay.



The male character is named Jason. Their names can be seen in the dev menu. pic.twitter.com/i7cODR8tTI