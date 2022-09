GTA 6 vittima di grossi leak: Take-Two cancella i thread sul forum GTA e su Reddit

Take-Two ha ordinato la rimozione dei leake di GTA 6 dal forum ufficiale di GTA e all'interno di Reddit. La fuga di notizie è partita dal forum di GTA e poi si è propagata anche su Reddit: ora i moderatori hanno pubblicato un messaggio informando i propri utenti che era stato detto a loro di rimuovere i collegamenti a qualsiasi contenuto.

All'interno del Forum di GTA il thread è stato temporaneamente chiuso, con un messaggio che afferma: "Siamo stati contattati da Take-Two Interactive per rimuovere materiale protetto da copyright da GTAForums. Come al solito con i giochi precedenti, ci atterremo e questo argomento verrà riaperto a tempo debito. Grazie per la comprensione".

Per quanto riguarda Reddit, il thread è stato prima chiuso, mentre ora è aperto ma tutti i link che portavano ai leak di GTA 6 sono stati rimossi. "A causa di problemi legali, tutti i leak e i contenuti di GTA 6 vengono temporaneamente sospesi fino a quando le cose non saranno chiarit. Ci dispiace per l'inconvenienza" ha riportato un utente su Twitter.

r/GTA6 has gone down citing “Legal issues”



Take Two lawyers are in full-effect. pic.twitter.com/wjECU2pMrg — Cameron 🌿 (@ArthurLexur) September 18, 2022

I leak che sono stati condivisi in questi giorni hanno mostrato diverse sessioni di gameplay del prossimo capitolo di GTA e Jason Schreier ha confermato la veridicità di questi dati.

