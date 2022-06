Final Fantasy XVI avrà battaglie tra Eikon diverse tra loro e spettacolari

Square Enix ha pubblicato un trailer di Final Fantasy XVI allo State of Play il 2 giugno con scene cinematografiche e di gameplay che, in certi momenti, hanno causato più domande che risposte. Ora, il producer Naoki Yoshida ha fatto il giro di vari media anglosassoni e giapponesi e blog aziendali per dare maggiori dettagli sul combat system, la storia, la struttura del gioco e altro ancora.

Tra i vari dettaglio troviamo anche informazioni per quanto riguarda gli Eikon. Le evocazioni da Final Fantasy XVI si chiameranno così. Ci saranno momenti in cui i giocatori controlleranno direttamente un Eikon per combattere con un altro. Yoshida promette che ognuna di queste battaglie sarà unica e cita alcuni esempi: sparatutto in 3D, incontri di wrestling e una resa dei conti che trasforma il palcoscenico in un enorme campo di battaglia.

L'Eikon sarà molto importante in combattimento in generale. Quando Clive ottiene il potere di un Eikon, ne sblocca le abilità e può potenziarle attraverso un albero delle abilità. Nei combattimenti, gli attacchi e gli incantesimi di Clive ricordano i poteri Eikon e può ruotare tra i diversi poteri in tempo reale durante i combattimenti per scatenare grandi combo.

Yoshida gives more insight into the story via the new FF16 Famitsu interview



-Clive feels inferior to Joshua as he did not inherit Phoenix

-Garuda's design is influenced by Benedikta's personality

-A forbidden clash of Eikons is the catalyst for the story



Durante le varie intervista Yoshida ha dichiarato che Final Fnatasy XVI non avrà un mondo aperto e che punta ad una valutazione "M" perché conterrà temi adulti.

