No Man's Sky ecco Outlaws! Il nuovo aggiornamento gratuito vi trasforma in fuorilegge spaziali

Hello Games ha pubblicato un altro grande aggiornamento gratuito per No Man's Sky. Stuzzicato ieri da Sean Murray, l'aggiornamento che si chiama Outlaws offre una serie di missioni in cui il giocatore può acquisire tecnologia del mercato nero e altri beni essenziali da altre navi, contrabbandando poi a scopo di lucro.

Non solo, ma ci sono anche missioni di taglie e incursioni planetarie. Ci saranno zone ad alto conflitto nelle aree in cui i fuorilegge hanno catturato stazioni spaziali dove i giocatori avranno molte possibilità di impegnarsi in combattimenti aerei. Non solo ma adesso sarà possibile sbloccare mantelli e cappucci per il proprio personaggio.

Lo studio afferma che il combattimento è stato migliorato in modo da essere più frenetico. Le navi dovrebbero essere gestite meglio ora, ma per coloro che desiderano una maggiore accessibilità durante i combattimenti, c'è una nuova opzione chiamata "Segui automaticamente" che consente di concentrarsi maggiormente sul tiro e sulla gestione degli scudi.

No Man's Sky ha ricevuto una serie di aggiornamenti nel corso degli anni da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2016, ma questa potrebbe essere l'aggiornamento più significativo finora. Outlaws sembra essere sicuramente un'esperienza promettente per coloro che cercano altre battaglie tra le stelle.

Fonte: GamingBolt