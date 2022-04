Elden Ring Patch 1.04, tutte le modifiche alle armi, alle magie e alle abilità

Elden Ring ha appena ricevuto la Patch 1.04, che include tantissime modifiche al bilanciamento del gioco, modificando le statistiche e il funzionamento di una valanga di armi, stregonerie, incantesimi, ceneri di guerra e tanto altro ancora.

In questa pagina della nostra guida vediamo tutte le modifiche dettagliate che cambieranno per sempre il gameplay di Elden Ring, in particolare quelle legate al funzionamento e all'efficacia di armi ed equipaggiamenti nel PvE e nel PvP.

Ecco tutte le modifiche della Patch 1.04 di Elden Ring.

Novità totali a livello di gameplay

Inserita un'opzione per attivare/disattivare la rotazione automatica della telecamera

Aggiunte nuove fasi inedite alla quest dell'NPC “Patches”

Modifiche al bilanciamento di Elden Ring

Aumentata la velocità di attacco delle Spade Colossali e delle Armi Colossali, ridotto il tempo di recupero dopo l'attacco. Queste modifiche non si applicano agli attacchi in salto.

Aumentato il danno delle Spade Colossali e delle Armi Colossali quando vengono impugnate a due mani. Queste modifiche non si applicano agli attacchi in salto.

Aumentato il tasso di blocco di danno fisico e il bonus alla guardia con Armi Colossali, Spade Colossali, Spadoni, Martelli Pesanti, Asce Pesanti, Lance Pesanti e Alabarde.

Aumentato il danno base dello Spadone Innestato.

Aumentato il danno base dello Scettro del Divoratore.

Diminuito lo scaling degli effetti di stato con le armi: Bastone degli Albinauri / Sigillo della Comunione Draconica.

Diminuita l'efficacia del Talismano Granscudo quando si utilizzano equipaggiamenti con alto tasso di blocco.

Diminuita la durata dell'animazione quando si riceve status Follia.

Diminuita la velocità del recupero della barra dello status Follia.

Aumentata la crescita di PA e Stamina aumentando "Mente" e "Tempra" ai livelli più bassi.

Modifiche a Stregonerie e Incantesimi: tutti i buff

Bombardamento di Cristallo - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero.

Martello di Haima - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero. Più difficile essere sbilanciati.

Sisma Terrestre - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero. Più difficile essere sbilanciati.

Rock Blaster - Diminuito tempo di recupero. Più difficile essere sbilanciati.

Barriera di Thops - aumentata l'area di effetto e leggermente aumentata durata effetto

Luna Piena di Rennala - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero.

Luna Nera di Ranni - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero.

Spadone Cariano - aumentata velocità di cast a Destrezza bassa

Proiettile Magmatico - diminuito costo in PA e aumentato velocità di cast

Magma Torbido - aumentato velocità di cast e diminuito tempo prima dell'esplosione del magma.

Furia del Gelmir - leggermente diminuita la breve distanza del proiettile e aumentato the danno della pozza di lava. Aumentata anche la hitbox.

Rancore di Rykard - diminuito costo in PA

Bolle dell'Oracolo - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero.

Grandi Bolle dell'Oracolo - Aumentata velocità di cast e ridotto tempo di recupero.

Rovo del Peccato - diminuito tempo di recupero. aumentato l'aumento di sanguinamento nel nemico

Rovo del Castigo - diminuito tempo di recupero. aumentato aumento della barra sangunamento sul nemico.

Explosive Ghostflame - diminuito costo in PA e tempo di recupero

Evocazioni di Tibia - aumentato danno e velocità di cast

Forma del Crogiolo: Coda - diminuito PA e costo in stamina

Forma del Crogiolo: Corna - diminuito PA e costo in stamina, aumentato velocità di cast. aumentata la distanza dello scatto e la potenza di stordimento

Stelle Ancestrali - aumentata velocità di cast e diminuito tempo di recupero

Lama Nera - diminuito consumo di stamina e diminuito tempo di recupero

Disco di Luce - diminuito costo in PA. aumentato danno e velocità di cast

Triplo Disco di Luce - aumentato danno

Anelli di Luce di Radagon - diminuito costo in PA. aumentato danno e velocità di cast. diminuito tempo di recupero.

Lancia Folgorante - diminuito costo in stamina. aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero.

Fulmine Perforante - aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero.

Lancia del Fulmine del Drago Antico - diminuito consumo PA e costo in stamina. aumentaao velocità di cast e diminuito tempo di recupero. Più difficile venire sbilanciati.

Fulmine Perforante del Drago Antico - diminuito tempo di recupero

Lancia di Lansseax - diminuito PA e costo in stamina. aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero. Più difficile venire sbilanciati.

Lancia del Fulmine di Fortissax - diminuito PA e costo in stamina. aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero. Più difficile venire sbilanciati.

Lancia Folgorante Congelata - diminuito costo in stamina. aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero. Più difficile venire sbilanciati.

Folgore della Morte - diminuito costo in PA, aumentata la durata del fumo mortale

O, Fiamma! - aumentato danno

Giantsflame Take Thee - diminuito costo in stamina

Fiamma del Dio Caduto - diminuito costo in PA e aumentato danno

Turbina o Fiamma! - aumentato danno, diminuito tempo di recupero

Brucia o Fiamma! - aumentato velocità di cast e diminuito tempo di recupero.

Fiamma Nera- aumentato danno e può rompere più facilmente la guardia del nemico.

Nera Fiamma Funesta - diminuito costo in PA e tempo di recupero. aumentato range e area di effetto.

Rituale di Nera Fiamma - Ridotto costo in PA e aumentato danno.

Artiglio di Gurranq - aumentato danno e diminuito tempo di recupero.

Artigli della Fiamma Sanguinaria - diminuito costo in PA e aumentato velocità di cast. diminuito tempo di recupero.

Benedizione del Sangue - aumentato danno. aumentata velocità di cast e diminuito start-up time, diminuito tempo di recupero.

Aghi della Peste - diminuito costo in stamina.

Aeonia Cremisi - aumentata velocità di cast e diminuito tempo di recupero. Più difficile venire sbilanciati.

Frenesia Inleuttabile - aumentata velocità di cast e diminuito tempo di recupero. diminuita la natura randomica dei proiettili.

Frenesia Intollerabile - aumentato velocità di cast.

Rovina di Placidusax - diminuito consumo PA, costo in stamina e tempo di recupero.

Artiglio del Drago - diminuito consumo PA, costo in stamina e tempo di recupero e aumentato stordimento.

Fauce del Drago - diminuito consumo PA, costo in stamina, tempo di recupero e aumentata velocità di cast, aumentato stordimento.

Ruggito di Greyoll - diminuito consumo PA, costo in stamina e tempo di recupero.

Modifiche a Stregonerie e Incantesimi: buff/debuff

Lama di Adula - Diminuito danno del colpo singolo ma aumentata la consistenza con cui le lame colpiscono i bersagli.

Fiamma, cala su di loro - Diminuito il danno del colpo singolo ma aumentata la consistenza con cui le fiamme colpiscono i nemici.

Ululato di Shabriri - Diminuito l'accumulo di Follia sul nemico, ma notevolmente aumentata la velocità di cast e il tempo di recupero.

Modifiche a Stregonerie e Incantesimi: debuff

Sciame di Zanzare - Diminuito l'accumulo di Sanguinamento.

Fiamma della Frenesia - Diminuito l'accumulo di Follia.

Esplosione Frenetica - Diminuito l'accumulo di Follia.

Abilità delle armi: buff

Artiglio di leone: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Calcio: velocità di lancio aumentata.

Pestone di Hoarah Loux - Aumentata la velocità di lancio. Aumento della velocità di lancio del secondo colpo della combo, riduzione del tempo di recupero.

Ruggito del troll - Diminuito il costo in stamina. Aumento della velocità di combo, aumentata la distanza.

Caccia Gigante - Tempo di recupero ridotto.

Assalto Tempesta - Tempo di recupero ridotto.

Spadone Cariano: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aumentato il danno quando caricato al massimo e reso più facile stordire i nemici.

Fasti Cariani: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aumentato il danno durante la carica e reso più facile far sussultare i nemici.

Gravitas - Aumentata la velocità di lancio.

Colpo Infuocato - Aumentata la distanza di "viaggio" di un fendente dopo l'attacco potente.

Tornado di Nera Fiamma - Aggiunta hitbox all'arma durante la rotazione e aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Taglio del Fulmine - Aumentata la velocità di lancio. Aggiunta una hitbox all'animazione di pestone.

Lama Sacra: velocità di lancio aumentata.

Sacro Anello di Luce - Aumentata la velocità di lancio.

Nebbia velenosa - Aumentata la velocità di lancio.

Veleno della Falena: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Lancia di Ghiaccio - Aggiunta una hitbox all'animazione di rotazione dell'arma.

Nebbia Congelante - Aumentata la velocità di lancio.

Tattica dell'Assassino - Aumentata la velocità di lancio.

Colpo di Scudo - Aumentata la velocità di lancio.

Schianto di Scudo - Diminuito il costo della resistenza. Velocità di lancio aumentata.

Lama Aurea - Diminuito il consumo di resistenza. Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Lama della Morte: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Voto Aureo - Diminuito il costo in FP e aumentata la velocità di lancio. Durata dell'effetto aumentata.

Ultimi Riti - Aumentata la velocità di lancio.

Nebbia del Sonno - Aumentata la velocità di lancio.

Lama danzante di Eochaid - Aumentata la distanza di "viaggio", aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Lama Imarabile - Aumentata la velocità di lancio con l'arma Spada Cifrata.

Presa del Signore di ALabastro: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Ordine - Tempo di recupero ridotto e velocità di lancio aumentata all'input di combo. Danno aumentato. Più facile far sussultare i nemici.

Spadone del Chiaro di Luna - Diminuito il costo in PA. Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aumentato l'effetto di accumulo di gelo durante la durata dell'abilità.

Ondata Aurea - Diminuito il costo in PA. Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Assalto del Lupo: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Fiamma Nera della Regina - Aumentata la velocità di lancio. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Finezza di Dynast - Diminuito il costo della resistenza.

Forma Fluida - Diminuito il costo della resistenza.

Fiammata della Morte - Aumentata la velocità di lancio.

Repulsione del Signore di Onice - Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Ghigliottina di Magma - Diminuito il costo della resistenza, aumentata la velocità di lancio. Tempo di recupero ridotto all'input di combo.

Taglio di Sangue Maledetto: velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Spada del Fulmine Congelante: velocità di lancio aumentata. Aggiunta una hitbox all'animazione stomp.

Evocazioni di Rosus - Tempo di recupero ridotto.

Inginocchiati! - Aumento della velocità di lancio, incluso l'input di combo. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Schianto Aureo - Diminuito il costo in PA. Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto.

Rancore Familiare - Aggiunta una finestra durante l'attacco per annullare l'animazion e con un roll.

Nebula - Aumentata la velocità di lancio e diminuito il tempo di recupero con l'arma Stelle del Bastardo.

Artiglio Regale - Aumentata la velocità di lancio.

Divoratore di Mondi - Aumentata la velocità di lancio.

Ruggito Regale - Tempo di recupero ridotto.

Richiamo di Lance Rituali - Tempo di recupero ridotto.

Lancia del Fulmine Antica - Diminuito il costo in PA e aumentata la velocità di lancio. Consente al giocatore di resistere più facilmente agli attacchi dei nemici durante il lancio.

Caccia-Serpente - Tempo di recupero ridotto e danno aumentato. Consente al giocatore di resistere più facilmente agli attacchi dei nemici.

Affondo della Fiamma Frenetica - Diminuito il costo in FP, diminuito il tempo di recupero. Diminuito accumulo di follia su se stessi.

Rituale della Benedizione del Sangue - Aumentata la velocità di lancio.

Anello di luce di Miquella: velocità di lancio aumentata.

Mare di Magma - Velocità di lancio aumentata e tempo di recupero ridotto. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Danza della Fiamma - Diminuito il costo in stamina, diminuito il tempo di recupero. Aggiunta una finestra per rotolare durante l'attacco per annullare l'animazione.

Calcio Tempesta - Diminuito il costo della resistenza.

Sii Testimone! - Aumento della velocità di lancio.

